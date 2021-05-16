محافظ شمال سيناء: غرف العمليات الرئيسية والفرعية تعمل على مدار الـ24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

أعلن اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في بيان اليوم الأحد أن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات لم تتلق أي إخطارات أو شكاوى خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

أكد المحافظ، على أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بالعريش مستمرة في التواصل مع غرف العمليات الفرعية ومجالس المدن ومديريات الخدمات والعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين.

أشار المحافظ، إلى أن الغرفة معنية برصد ومتابعة الإخطارات والشكاوى في مختلف مراكز ومدن المحافظة وسرعة الاستجابة لاحتوائها والتعامل الفوري معها، فضلًا عن متابعة تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء، مع ربطها بغرفتي عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بالقاهرة.

لفت المحافظ، إلى توفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية ومستلزمات العيد، بجانب توفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد، مشيدًا بالتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال فترة العيد.