بينهم 39 طفلا و22 إمرأة، 139 شهيدًا في غزة منذ بدء القصف الإسرائيلي على القطاع

اسماعيل عبد الحي - قال الدفاع المدني بقطاع غزة إن عدد القتلى في القطاع جراء القصف الإسرائيلي إرتفع إلى 139 شخصا، بينهم 39 طفلا و22 إمرأة.

وأشار الدفاع المدني إلى إرتفاع عدد الضحايا جراء قصف منزل في مخيم الشاطئ بغزة إلى 10 قتلى، بعد إنتشال جثتي طفلين.

بدورها أعلنت وزارة الشؤون الدينية الفلسطينية أن الطيران الإسرائيلي دمّر مسجدا. وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن الجيش يتحرى صحة هذا الخبر.

ومع عدم وجود علامة على إنتهاء القتال، إمتدت الخسائر إلى أماكن أبعد مع إعلان الفلسطينيين سقوط 11 قتيلا في الضفة الغربية المحتلة وسط إشتباكات بين محتجين وقوات الأمن الإسرائيلية.

وقال مسؤولون طبيون فلسطينيون إن ما لا يقل عن 130 شخصا لقوا حتفهم في غزة منذ يوم الإثنين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب أكثر من 900 آخرين.

هذا وجدد الطيران الإسرائيلي غاراته الجوية على غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

كما أطلقت مدفعية الجيش الإسرائيلي قذائف تجاه الأراضي الزراعية في شرق محافظة خان يونس، كما جددت الزوراق الإسرائيلية إطلاق قذائفها تجاه شواطئ قطاع غزة.

في سياق متصل، ذكرت شركة الكهرباء في قطاع غزة أنه نتيجة للقصف الذي طال مناطق واسعة في القطاع، تعطلت ثمان خطوط كهرباء رئيسية ناقلة للتيار من داخل الخط الأخضر، من أصل عشرة خطوط، وتبلغ قدرة الخطوط المتعطلة (100) ميغاوات، وسط تحذيرات من إنهيار القطاعات الحيوية نتيجة النقص الحاد في الطاقة، مع دعوة جميع الأطراف للتدخل العاجل لوقف تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة.

المصدر: RT