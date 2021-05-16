بالفيديو: إسرائيل تستهدف منزل قيادي بارز في حركة حماس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ دقيقتين

آخر تحديث: 16 - مايو - 2021 11:03 صباحًا

اعلن الجيش الاسرائيلي عن استهداف منزل يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة.

جاء في بيان الجيش الاسرائيلي: “تم قصف منزلي يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة، وشقيقه محمد السنوار، رئيس الخدمات اللوجستية والقوى العاملة في الحركة، كونهما من بين الأهداف التي تعتبر بنية تحتية عسكرية لمنظمة حماس”.

شبكة “سي إن إن” أفادت نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، هيداي زيبرمان، بأن السنوار لم يصب بأذى نتيجة الغارة الإسرائيلية التي ضربت منزله في خان يونس، بجنوب قطاع غزة.

ونشر الجيش عبر “تويتر” مقطع فيديو يظهر مبنى محطما تعلوه سحابة من الغبار.

السنوار (58 عاما) من مؤسسي الجهازين الأمني والعسكري للحركة، اعتقل أكثر من عشرين عاما في السجون الإسرائيلية قبل أن يفرج عنه في صفقة تبادل أسرى عام 2011، وانتخب لأول مرة رئيسا للحركة في القطاع عام 2017، وأعيد انتخابه في آذار الماضي لولاية ثانية، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.