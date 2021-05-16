صواريخ على تل أبيب.. وإسرائيل تشن غارات على غزة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

اطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات من الصواريخ على اسرائيل، في الساعات الأولى من صباح الأحد، حيث سقط بعضها في تل بيت، وكان ناطق عسكري باسم حركة حماس، قد أعلن بدء توجيه ضربة صاروخية على مدينتي تل أبيب وأسدود، ردا على استهداف برج الجلاء.

في المقابل شنت إسرائيل غارات عنيفة على قطاع غزة، وكشفت مصادر أن فلسطينيا قتل وأصيب 3 آخرين، في غارة إسرائيلية على جباليا شمالي غزة، بينما أصيب 10 أشخاص في غارة أخرى على مبنى سكني جنوبي القطاع.

وتأتي الغارات الجديدة بعد تصريحات تلفزيونية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قال فيها إن العمليات الإسرائيلية في غزة “لم تنته”، وسوف تستمر “ما دامت تقتضي الحاجة”.

وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “سخطه” لحصيلة القتلى المدنيّين في غزة وأعرب عن “انزعاجه الشديد” لتدمير سلاح الجوّ الإسرائيلي مبنىً في القطاع الفلسطيني يضمّ مكاتب لوسائل إعلام دولية.

وقال المتحدّث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان إنّ غوتيريش شعر “بانزعاج شديد من تدمير غارة جوية إسرائيلية بنايةً شاهقةً في مدينة غزّة كانت تضمّ مكاتب للعديد من المنظّمات الإعلامية الدولية”.

وأضاف أنّ الأمين العام أبدى “سخطه” بسبب “تزايد أعداد الضحايا المدنيّين، ولا سيّما مقتل عشرة أفراد من نفس العائلة، بينهم أطفال، في غارة جوية إسرائيلية الليلة الماضية”، وذلك بحسب “المركزية”.