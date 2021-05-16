قرقاش: التعاطف والتآزر مع القضية الفلسطينية العادلة متأصل لدى قيادة وشعب الإمارات

محمد الفلاح - الأحد 16 مايو 2021

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، اليوم الأحد، إن "التعاطف والتآزر مع القضية الفلسطينية العادلة متأصل لدى قيادة وشعب الإمارات، ولا نحتاج من يزايد عليه".



وأضاف قرقاش في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "أولويتنا وحدة الصف العربي ووقف العنف ضد المدنيين والعمل السياسي لإنهاء الاحتلال".

وتابع قائلا: "نعلم علم اليقين أن المعاناة الفلسطينية، وعبر السنوات، تم استغلالها على حساب هذا الشعب المناضل".

ويوم الجمعة الماضي، دعا الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، جميع الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ خطوات فورية للالتزام بوقف إطلاق النار وبدء حوار سياسي.

وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن قلق دولة الإمارات العربية المتحدة البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في إسرائيل وفلسطين، وتقدمها بخالص التعازي في جميع الضحايا الذين سقطوا جراء أعمال القتال الأخيرة.

وأكد أن دولة الإمارات تضم صوتها إلى الآخرين في الدعوة إلى الوقف الفوري للعنف والأعمال العدائية، وتدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ خطوات فورية للالتزام بوقف إطلاق النار وبدء حوار سياسي.