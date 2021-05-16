مصر تعلن عدد إصابات فيروس كورونا

محمد الفلاح - الأحد 16 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 1203 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لافتةً إلى وفاة 63 حالة جديدة.



وأكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان المصرية للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، خروج 760 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 180577 حالة حتى أمس.

وقال مجاهد، بحسب ما ذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك"، إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 244520، من ضمنهم 180577 حالة تم شفاؤها، و14269 وفاة.