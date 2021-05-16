شكرا لقرائتكم خبر عن 2379 إصابة جديدة بكورونا و76 وفاة في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت باكستان اليوم الأحد تسجيل 2379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات في البلاد جراء الوباء 877 ألفا و130 حالة .

وذكرت صحيفة "ذا إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 19 ألفا و543 حالة بعد تسجيل 76 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس.

كما تعافى 5288 مريضا من الفيروس القاتل في يوم واحد، مما يرفع إجمالي حصيلة المتعافين إلى 788 ألفا و768 .

وطبقا للمركز الوطني للقيادة والعمليات، بلغ إجمالي الحالات النشطة في مختلف أنحاء البلاد 68 ألفا و819 حالة.د