شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أمان» تتضاعف إلى 6.4 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين» (أمان)، عن تحقيقها صافي أرباح عائدة على المساهمين بقيمة 6,4 مليون درهم، بزيادة 100,8% مقارنةً مع 3,18 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتعكس هذه النتائج القوية نجاح استراتيجية النمو الجديدة التي وضعها مجلس إدارة الشركة لحفز أدائها المالي عبر التركيز على توسيع النشاط التشغيلي وتحسين الأداء الاستثماري، في آنٍ معاً. ووصل إجمالي المساهمات المكتتبة لشركة «أمان» خلال هذا الربع إلى 60,3 مليون درهم على الرغم من استمرار تحديات السوق.

كما ارتفعت قيمة حقوق المساهمين بنسبة 7,4% لتبلغ 91,4 مليون درهم كما في 31 مارس 2021.

ظروف السوق

وقال الدكتور صالح الهاشمي، رئيس مجلس إدارة شركة «أمان»: «حققت ’أمان‘ نمواً مذهلاً في صافي الأرباح للربع الأول بالرغم من ظروف السوق الصعبة، وجاء ذلك بفضل استراتيجية النمو الطموحة لثلاث سنوات التي أطلقناها العام الماضي. ونؤكد التزامنا بتوفير قيمة مجزية طويلة الأمد لمساهمينا وشركائنا وحملة وثائق التأمين من خلال متابعة جهود الرقمنة والارتقاء بسوية أعمالنا».

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة «أمان»، جهاد فيتروني: «يعكس نجاحنا في مضاعفة صافي أرباحنا مدى التقدم الكبير الذي أحرزناه على صعيد تعزيز وتنمية أعمالنا الرئيسية، وتنويع منتجاتنا وعروض خدماتنا. ونثق بقدرتنا على تنفيذ خطط النمو لدينا تحت قيادة مجلس إدارتنا الحكيم».

وكانت شركة «أمان» قد شرعت مع بداية الربع الأخير من عام 2020 في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لمدة 3 سنوات والرامية لتعزيز أدائها المالي وتوسيع شبكة شركائها، فضلاً عن استقطاب أعمال وعملاء جدد. وجاء ذلك تماشياً مع خطة مجلس الإدارة لتحسين المحفظة الاستثمارية وتحقيق عوائد لكل من حملة الوثائق والمساهمين.