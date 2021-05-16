شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تخمد حريقاً بمستشفى يعالج مرضى «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانيلا-رويترز

أخمد رجال الإطفاء حريقاً في ساعة مبكرة من، صباح الأحد، في أحد أكبر مستشفيات الفلبين ما أدى إلى إجلاء عشرات المرضى من المنشأة التي تعالج أيضاً مرضى فيروس «كورونا».

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في حريق مستشفى الفلبين العام الذي تديره الحكومة في العاصمة مانيلا والذي تم إخماده فجراً. ولم يعرف سبب الحريق. ولم يتسن الوصول إلى سلطات المستشفى للتعليق.

ونقلت شبكة «سي.إن.إن الفلبين»، عن مسؤولي المستشفى قولهم إن بعض المرضى نُقلوا إلى مستشفيات قريبة من بينهم اثنان احتاجا إلى جراحة و 12 طفلاً من وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة. ويوجد بالمستشفى أكثر من 1300 سرير ويعالج 600 ألف مريض سنوياً وذلك حسبما يقول موقعه على الإنترنت.