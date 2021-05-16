خسائر «جيجيكو» المتراكمة 94.19% من رأس المال

دبي: ”الخليج 365”

كشفت شركة «الخليجية للاستثمارات العامة» (جيجيكو) أن مقدار الخسائر المتراكمة لديها بلغ 1.687 مليار درهم، تشكل 94.19% من رأسمالها.

وأرجعت الشركة الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة، هي انخفاض في قيمة الموجودات بسبب تحديات السوق وكلفة التمويل التي تحملتها الشركة خلال السنوات السابقة.

وبشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة، أكدت الشركة إن مجلس الإدارة سيناقش استمرارية الشركة في نشاطها، مع الإشارة إلى أن مجلس الإدارة اتخذ إجراءات متمثلة بإعادة جدولة كامل مديونيتها مع البنوك والتخلص من بعض الاستثمارات التي لا تدر أرباحا على الشركة من بعض الشركات غير المربحة.