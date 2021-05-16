شكرا لقرائتكم خبر عن قانون تقنية المعلومات يسمح بالعفو عن الجريمة فى حالة واحدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 175 لسنة 2018، للمحكمة أن تعفو عن العقوبة لكل من يبادر من الجناة أو الشركاء إلى بلاغ السلطات القضائية أو العامة قبل بدء تنفيذ الجريمة أو قبل اكتشافها.

وجاء نص المادة رقم 41 من قانون جرائم تقنية المعلومات كما يلى:

"يعفى من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها، إذا مكن الجانى أو الشريك فى أثناء التحقيق السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة.

ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون".