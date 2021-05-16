شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين .. إخماد حريق في مستشفى لعلاج كوفيد19- وإجلاء المئات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أخمد رجال الإطفاء حريقا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد في أحد أكبر مستشفيات الفلبين مما أدى إلى إجلاء مئات المرضى من المنشأة التي تعالج أيضا مرضى فيروس كورونا.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في حريق مستشفى الفلبين العام الذي تديره الحكومة في العاصمة مانيلا والذي تم إخماده فجرا. ولم يعرف سبب الحريق.

ولم يتسن الوصول إلى سلطات المستشفى للتعليق.

ونقلت شبكة (سي.إن.إن الفلبين) عن مسؤولي المستشفى قولهم إن بعض المرضى نُقلوا إلى مستشفيات قريبة من بينهم اثنان احتاجا إلى جراحة و 12 طفلا من وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.

ويوجد بالمستشفى أكثر من 1300 سرير ويعالج 600 ألف مريض سنويا وذلك حسبما يقول موقعه على الإنترنت.