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مجلس الأمن يعقد رابع جلساته بشأن التصعيد بين إسرائيل وفصائل غزة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأحد جلسة ثالثة لبحث تصاعد العنف بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وتأتي الجلسة بعد جلستين أخفق فيهما مجلس الأمن في التوصل لقرار يدين أو يوقف عمليات قصف إسرائيلية ضد الفلسطينيين أسفرت عن مقتل أطفال ودمرت مقرات وسائل إعلام دولية في قطاع غزة.

فيما يستمر بالمقابل إطلاق الصواريخ بكثافة على مدن إسرائيلية كبرى من فصائل فلسطينية من قطاع غزة.

وقتل ما لا يقل عن 157 شخصا، غالبيتهم من الفلسطينيين، منذ اندلاع جولة العنف الجديدة الإثنين بين الدولة العبرية والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقضى عشرة فلسطينيين بينهم امرأتان وثمانية أطفال من أفراد أسرتين قريبتين، فجر السبت في غارة إسرائيلية على مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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