إسرائيل: إطلاق 120 صاروخا من غزة خلال 12 ساعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه رصد إطلاق 120 صاروخا من قطاع غزة خلال 12 ساعة الماضية.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان تلقته ”الخليج 365”: "منذ الساعة السابعة مساء وحتى السابعة صباحًا أطلق نحو 120 صاروخ من قطاع غزة نحو إسرائيل".

وأضاف أدرعي أن "11 صاروخا سقط داخل غزة بينما اعترضت القبة الحديدية عشرات العديدة منها وفق سياسة الاعتراض".

وكان صافرات الإنذار دوت خلال ساعات الليل في العديد من المدن في وسط وجنوبي إسرائيل بينها تل أبيب واسدود وبئر السبع.

وأفادت طواقم الإسعاف الإسرائيلية عن إصابة 10 إسرائيليين بجروح طفيفة نتيجة سقوط الصواريخ.