المملكة الأردنية تؤكد استحالة استمرار الوضع القائم في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت المملكة الأردنية استحالة استمرار الوضع القائم في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية.



وقال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني في بيان، إنه "لا بد من اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فاعلة وفورية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من الانتهاكات الإسرائيلية ووقف العدوان على غزة.

وأكد وزير الخارجية الأردني، أن منع تهجير الفلسطينيين من حي الشيخ جراح، مسؤولية يجب أن يتحملها المجتمع الدولي.

من ناحية أخرى، تعرض حي التفاح شرقي مدينة غزة، مساء السبت، لقصف إسرائيلي، فيما اعترضت القوات الإسرائيلية "مسيرة" مفخخة أُطلقت من القطاع.

وبالتزامن مع تلك التطورات، اقتحم مستوطنون متطرفون حي الشيخ جراح، عبر الهتافات وتهديد السكان المقدسيين.