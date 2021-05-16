معارض تركي يهاجم أردوغان ونظامه ويؤكد: سننقذ تركيا من الدوّامة التي سقطت فيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، في الاجتماع الذي عقده عبر الإنترنت مع رؤساء مقاطعات الفرع النسائي لحزب الشعب الجمهوري، الإجراءات التي سيفعلونها في الأسبوع الأول إذا فازوا بالانتخابات.



وقال كليجدار أوغلو: "سننقذ تركيا من الدوامة التي سقطت فيها لا يوجد منقذ آخر".

وأضاف "سيخضع تأمين دعم الأسرة لقواعد حزب الشعب الجمهوري لن ينام أي طفل جائعًا في هذه الجغرافيا. هل يمكننا فعل ذلك؟ بالطبع، هذه قواعد بسيطة للغاية".

كما قال: سنسن قانونًا، كأن يحصل العاطل عن العمل على أموال من التأمين ضد البطالة، وتأمين دعم الأسرة، وفي الأسر الفقيرة يتمّ إرسال الدعم إلى الحساب البنكي للمرأة، حيث يتم إيداع أموال منتظمة كل شهر، حتى لا تكون محتاجة.

وصرح كمال كليجدار أوغلو بأنهم مستمرون في العمل وكأن هناك انتخابات غدًا، وقال "سننقذ تركيا من الدوامة التي سقطت فيها. لا يوجد منقذ آخر".

وفي وقت سابق قال زعيم المعارضة التركية، كمال كليجدار أوغلو، إن الشباب الأتراك هم من سيقضون على نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحكومة حزب العدالة والتنمية.

وشدد كليجدار أوغلو على أن "الشباب لا يريد نظامًا مستبدًا في الدولة، لقد اعتقد أردوغان أنه بذلك (أي بعقد اللقاء) سيجعل الطلاب يصوتون له في الانتخابات المقبلة". وأضاف "لكن أعتقد أنه ندم كثيرا على هذا القرار، ولقنه الشباب درسًا قاسيًا بخاصية (لا يعجبني) أثناء البث المباشر.