شكرا لقرائتكم نتنياهو: عملياتنا في غزة مستمرة بكامل قوتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وسط كل المناشدات الدولية للتهدئة، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، أن على مواصلة العمليات الإسرائيلية بكامل قوتها في غزة حتى تحقق أهدافها ووفق الضرورة، بحسب تعبيره.

وتوعد في كلمة مساء السبت، بالرد على الهجمات الصاروخية التي تطلقها حماس، مشيرا إلى أن الحركة تعيد النظر في المواجهة مع إسرائيل.

وأضاف أنه واثق من قدرة القوات الإسرائيلية على مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية، واصفاً الوضع في الداخل الإسرائيلي بالخطير، وأن أمام تل أبيب أياما صعبة.

كذلك ثمّن نتنياهو دعم الرئيس الأميركي جو بايدن، وقادة آخرين لدولة إسرائيل، وفق قوله.

غارات عنيفة

جاءت كلمة نتنياهو في وقت تستمر فيه إسرائيل بالتصعيد في قطاع غزة، عبر شن غارات عنيفة على المنطقة.

ووسط هذا التصعيد، دخلت الحملة الأمنية على قطاع غزة يومها السادس، حيث دفعت إسرائيل، السبت، بمزيد من الآليات العسكرية الحربية نحو الحدود مع القطاع، مع تجدد القصف العنيف والغارات الجوية.

كما استهدف القصف الإسرائيلي القطاع بضربات جوية عنيفة، وأطلقت قصفاً من البحر، وسط تحذير من انقطاع خدمة الكهرباء بشكل تام عن كامل القطاع في الساعات المقبلة.

في المقابل، أطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة أكثر من 2300 صاروخ بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي، ما أسفر عن 9 قتلى بينهم طفل وجندي وأكثر من 560 جريحاً.

يشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، كان اعتبر أن حماس دفعت ثمناً باهظاً خلال الأيام الماضية، مضيفاً أن لدى إسرائيل مزيداً من الخطط الهجومية في جعبتها، في إشارة إلى تصعيد مكثف ربما للضربات خلال الساعات المقبلة.