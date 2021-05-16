شكرا لقرائتكم إسرائيل تدمر سادس برج في غزة.. ورشقة صواريخ تهز تل أبيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعدما أعلنت القوات الإسرائيلية، مساء السبت، استهداف موقع للفصائل الفلسطينية في دير البلح وسط غزة عبر غارات جوية، أفادت مصادر "العربية/الحدث"، بأن إسرائيل ضربت برج الأندلس غرب المدينة، مما أدى إلى تدميره بالكامل.

ويعتبر هذا البرج السادس الذي يتعرض للاستهداف، حيث ضربت الغارات الإسرائيلية على مدار الأيام الماضية، الأبراج المرتفعة في غزة، فدمرت 5 بشكل كاملK وتعرض السادس لضرر جزئي.

كما كشف المصادر أن زوارق إسرائيلية استهدفت شاطئ مدينة غزة بالقذائف، موضحة أن أكثر من 100 غارة أطلقت على أهداف في القطاع خلال الساعة الماضية.

بالمقابل، نقلت المصادر سماع دوي انفجارات في تل أبيب، بسبب رشقة صواريخ ثالثة أطلقتها الفصائل الفلسطينية على وسط إسرائيل.

جاء ذلك في حين أفاد مراسل "العربية/الحدث"، بأن قطاع غزة قد يواجه مشكلة كبيرة في إمدادات الكهرباء خلال الساعات القادمة، فيما ادعت إسرائيل أن خطوط إمداد غزة بالكهرباء تضررت بسبب صواريخ الفصائل.

إلى ذلك، أكدت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الضحايا في غزة إلى 145 إضافة إلى 1100 جريح.

مزيد من الخطط الهجومية

يشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، كان اعتبر أن حماس دفعت ثمناً باهظاً خلال الأيام الماضية، مضيفاً أن لدى إسرائيل مزيداً من الخطط الهجومية في جعبتها، في إشارة إلى تصعيد مكثف ربما للضربات خلال الساعات المقبلة.

ودخلت الحملة الأمنية على قطاع غزة يومها السادس، حيث دفعت إسرائيل، السبت، بمزيد من الآليات العسكرية الحربية نحو الحدود مع القطاع، مع تجدد القصف العنيف والغارات الجوية.

كما استهدف القصف الإسرائيلي القطاع بضربات جوية عنيفة، كما أطلقت قصفاً من البحر، وسط تحذير من انقطاع خدمة الكهرباء بشكل كامل عن المدينة في الساعات المقبلة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق 278 صاروخاً من قطاع غزة على إسرائيل، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

أكثر من 2300 صاروخ

يذكر أن التصعيد العنيف بين إسرائيل وحركة حماس مستمر منذ الاثنين.

في المقابل، أطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة أكثر من 2300 صاروخ بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي، ما أسفر عن 9 قتلى بينهم طفل وجندي وأكثر من 560 جريحاً.

كما ضربت قذائف هاون مدفعية إسرائيلية على حدود غزة.