شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"القومى لحقوق الإنسان": إفراجات العفو الرئاسى مؤشر إيجابى كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن العاملين بمجال حقوق الإنسان يلمسون انفراجة حقيقية من خلال الإفراجات المتتالية بالعفو الرئاسى عن مجموعات كبيرة، مضيفا أن هذا يعد مؤشرا إيجابيا يصب فى تطور حالة حقوق الإنسان فى مصر.

وأضاف صلاح سلام فى تصريحات له، أن فتح السجون لزيارات منظمات المجتمع المدنى والمراسلين الأجانب المعتمدين والقنوات الفضائية يعتبر أيضًا تطورا إيجابيا فى هذا الملف لأنه مهما خرجت تصريحات وتقارير حكومية فدائما هناك من يشكك فيها وأن أفضل شهادة لك هى شهادة الغير.

وتابع الدكتور صلاح سلام: "وأنا شخصيا أثمن هذه الخطوة واثنى على كل خطوات العفو التى أصبحت متتالية وربما تصل إلى 6 مناسبات فى العام وهى انفراجة حقيقية، هذا بالإضافة إلى ما نلمسه من السعى الدائم لتحسين حالة السجون كلما سمحت الامكانيات بذلك والذى نطالب دائما الجهة المسئولة الاستمرار فيه والسعى قدما من أجل تحقيقه".