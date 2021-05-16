حدث ليلا| استعدادات مصر لاستقبال مصابي غزة .. وشركة أمريكية تعلن فقدان أحد صواريخها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة السبت والساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي:

-بعد أن وصل العجز لمليون طن.. كيف استطاعت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر؟

نجحت الحكومة خلال آخر عامين، في تأمين احتياجات المستهلك من السكر، أحد أهم السلع الاستراتيجية بنسبة 90% من الاستهلاك المحلي؛ حيث تستهلك مصر 3.2 مليون طن سكر سنويًا، الجزء الأكبر منه يصرف على المقررات التموينية لـ65 مليون مواطن يصرفون السلع بشكل شهري، بعد أن كانت الأسواق تعاني من أزمة كبيرة منذ ما يقرب من 4 سنوات بسبب النقص الكبير في المخزون.

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-في 24 ساعة.. 1200 طبيب مصري طلبوا السفر لغزة لعلاج المصابين

قال الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، إن 1200 طبيب سجلوا بياناتهم على موقع النقابة؛ للعمل كمتطوعين في علاج مصابي غزة، منذ مساء أمس وحتى الآن.

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-مرصد الكهرباء: 22 ألفا و50 ميجاوات زيادة احتياطية اليوم

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم السبت، بلغت 22 ألفا و 50 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

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وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول الجامعات الأهلية الدولية

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول الجامعات الأهلية الدولية الجديدة في مصر.

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-"الصحفيين العرب": قوات الاحتلال تشن اعتداءات بربرية على الشعب الفلسطيني

قال الاتحاد العام للصحفيين العرب، إن العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته الوحشية والبربرية على الشعب الفلسطيني الأعزل في الضفة الغربية وقطاع غزة دون هوادة.

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"القوى العاملة" تصدر قرارًا مهمًا بشأن عمل المرأة ليلًا

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان،إنه تماشيا مع الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتسريع التقدم نحو المشاركة الاقتصادية الكاملة والمتساوية للمرأة أصدرت الوزارة قرارين جديدين يقضيان برفع القيود المفروضة على إمكانية عمل المرأة ليلاً، مما يعطيها خيار العمل في أي مؤسسة أو مرفق من أي نوع، مع توفير جميع تدابير السلامة اللازمة لحماية المرأة في العمل مثل: وسائل النقل الآمنة، والرعاية الصحية، بما يتماشى مع الدستور المصري ومعايير العمل الدولية.

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https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/5/15/2023034

-معلومات الوزراء ينشر تفاصيل المشروع القومي لتنمية الأسر المصرية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اليوم إنفوجرافا يسلط فيه الضوء على احتفال العالم في الـ 15 من مايو كلَّ عام باليوم الدولي للأسر، وهذا العام يسلط الاحتفال على آثار التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في تحقيق رفاهية الأسر حول العالم.

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-"التجربة قاسية".. إعلامية شهيرة تكشف تفاصيل إصابتها بكورونا

كشفت الإعلامية رولا خرسا، عن تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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-لو مستلمتش شقتك.. ما المدن المتوفر بها وحدات إسكان اجتماعي ويمكن التحويل إليها؟

تنتهي وزارة الإسكان من قبول طلبات التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولوية (المدن/ المراكز) التي لا تتوافر بها وحدات سكنية حالياً، أو التي يوجد بها وحدات جار تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، بعدد من الإعلانات، وذلك يوم 31 مايو الجارى.

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-طوارئ وندب وتطوع أطباء.. كيف استعدت مصر لاستقبال مصابي غزة؟

قالت مصادر رسمية وطبية مطلعة، لمصراوي، إنه جرى إتمام الاستعدادات الطبية بعدد من المستشفيات المصرية؛ استعدادًا لنقل المصابين جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، في غضون الساعات القليلة القادمة.

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-الكنيسة تستنكر الاعتداءات على الأبرياء في فلسطين.. وتدعو لـ"حقن الدماء"

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، رفضها واستنكارها الأحداث التي تجري حاليًا في القدس وقطاع غزة من اعتداءات غاشمة، تزهق أرواح بريئة، وتلحق الأذى بالنساء والأطفال، دون عائدٍ أو طائلٍ سوى القتل والدمار.

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-ننشر أبرز ملامح مشروع قانون استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية

أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، للجان النوعية المختصة.

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-"حقوق إنسان تنسيقية الشباب" تستنكر صمت المجتمع الدولي تجاه الجرائم ضد الفلسطينيين

جددت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إدانتها واستنكارها الشديدين، لمواصلة الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائمه ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حلقة جديدة من سلسلة انتهاك سلطات الاحتلال للقانون الدولي الإنساني ومعاهدات حقوق الإنسان.

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-"العليا للأخوة الإنسانية": العلاقات الإسلامية المسيحية نموذج فريد للتعايش

أكد الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية المستشار محمد عبدالسلام، أن العلاقات بين الإسلام والمسيحية قديمة وبدأت مع نشوء الإسلام، ومثلت نموذجًا فريدًا للتعايش والمواطنة بين أبناء الديانتين، ومنذ ذلك الحين أصبح الاندماج والتمازج هو السمة المميزة للعلاقات بين المسلمين والمسيحين في منطقتنا العربية.

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-بأجور حتى 10 آلاف جنيه.. القوى العاملة: إتاحة عدد من الوظائف للشباب في هذه المحافظة

كشفت وزارة القوى العاملة توفير فرص عمل للشباب الخريجين في شركات القطاع الخاص، برواتب مجزية في محافظة دمياط.

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-وزير الأوقاف: الدعوة الإلكترونية الوسطية هدف استراتيجي في مواجهة التطرف

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن الدعوة عبر الفضاء الإلكتروني هي هدف استراتيجي للأوقاف في المرحلة الراهنة؛ لنشر صحيح الإسلام والفكر الوسطي المستنير، وسحب البساط من مواقع الجماعات المتطرفة والمتشددة ومواجهة الكتائب الإلكترونية بالحجة والبرهان.

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-شركة أمريكية تعلن فقدان أحد صواريخها الإلكترونية بعد فشل عملية إطلاقه

أعلنت شركة "روكيت لاب" الأمريكية، السبت، المتخصصة في مجال العلوم الفضائية، فقد أحد صواريخها الإلكترونية، بعد فشل عملية إطلاقه، وذلك بحسب ما ذكره موقع "العين" الإماراتي.

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-الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على قطاع غزة

تشن مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية عنيفة على قطاع غزة الفلسطيني، وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

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-"العدوان الأعنف منذ 2014".. كيف بدأت شرارة المواجهات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال؟

تشهد الأراضي الفلسطينية تصعيدا إسرائيليا وصفته صحف غربية بأنه "الأعنف منذ الحرب على غزة في 2014"، بعدما شنت دولة الاحتلال عدوان عسكري واسع النطاق على القطاع، استهدف مبانٍ ومنشآت فلسطينية وأدى إلى استشهاد مئات الفلسطينيين.

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-البيت الأبيض: أبلغنا الإسرائيليين بأهمية ضمان سلامة الصحفيين ووسائل الإعلام

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، اليوم السبت، إن الإدارة الأمريكية أبلغت الحكومة الإسرائيلية بأهمية ضمان سلامة وأمن الصحفيين واوسائل الإعلام المستقلة، وذلك بعد قصف الجيش الإسرائيلي لبرج مدني في غزة، يضم عددا من مكاتب وسائل الإعلام، بينها وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

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-سماع دوي صافرات الإنذار مجددا في تل أبيب

انطلقت صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب بعد إطلاق صاروخ في وقت متأخر من مساء السبت.

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-هيئة صحية أمريكية: يجب على مدارس أمريكا الالتزام بقواعد الأقنعة الواقية

أعلنت هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا في أحدث إرشاداتها، إنه يجب على المدارس الأمريكية الحفاظ على قواعد وضع الأقنعة الواقية على الأقل حتى نهاية العام الدراسي، رغم قولها إن البالغين الذين تم تطعيمهم بالكامل يمكنهم التخلي عن أغطية الوجه بأمان في معظم الأماكن، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

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-الخارجية للجزيرة: اتصالات مصرية مكثفة مع الجانبين للتوصل إلى تهدئة تامة

أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، أن مصر تجري اتصالات مكثفة مع الجانبين، في إشارة إلى "حماس وإسرائيل"، للتوصل إلى تهدئة تامة.

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-إصابة 33 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال مواجهات اليوم في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء السبت إصابة 33 فلسطينيًا برصاص الجيش الإسرائيلي السبت خلال مواجهات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

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-نتنياهو: العملية العسكرية في غزة لن تنتهي إلا بتحقيق أهدافها

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، مساء السبت، أن بلاده تبذل كل ما في وسعها لعدم الإضرار بالمدنيين في قطاع غزة، في إطار المعركة الجارية بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، حسبما ذكرت "العربية".

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-وزير الدفاع الإسرائيلي يمدد حالة الطوارئ في مدينة اللد

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم السبت، تمديد حالة الطوارئ في مدينة اللد الواقعة شمال غرب القدس على ضواحي تل أبيب، والتي يسكنها عدد كبير من فلسطينيي الداخل، وتشهد مواجهات عنيفة منذ الثلاثاء الماضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين أدت لاستشهاد شاب فلسطيني.

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-ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 145 شهيدا بينهم 41 طفلا

أورد تلفزيون فلسطين أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع حتى اللحظة إلى 145 شهيدا، وذلك بعد استشهاد فلسطينيين متأثرين بجروحهما.

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-"أبومازن" يطالب بايدن بالتدخل لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الأمن والاستقرار سيتحققا عندما ينتهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، مطالبا بتدخل الإدارة الأمريكية لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

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-مظاهرات في مدن عربية وعالمية تنديدًا بالاعتداءات الإسرائيلية

تظاهر آلاف السبت في عدد من المدن الأوروبية والعربية دعمًا للفلسطينيين في ظلّ استمرار التصعيد، وخصوصًا العسكري في قطاع غزة.

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-استشهاد فلسطيني في غارة إسرائيلية بغزة.. ومستوطنون يحرقون حقول الزيتون شمالي القدس

استشهد فلسطيني، مساء اليوم السبت، جراء غارة استهدفت سيارة مدنية شمال مدينة غزة.

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-السفارة السعودية في القاهرة تفرض شروطًا على السعوديين الراغبين بالسفر إلى مصر

نبهت السفارة السعودية في مصر، المواطنين السعوديين الراغبين بالسفر إلى مصر، إلى دفع رسوم تأشيرة الدخول بما يعادل 25 دولارًا عن كل شخص، بمناسبة اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة.

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-مرصد حقوقي: إسرائيل قتلت 53 فلسطينيًا في استهداف 19 عائلة في غزة

كشف تقرير حقوقي نشر اليوم السبت، أن إسرائيل قتلت 53 فلسطينيًا في استهداف 19 عائلة في قطاع غزة خلال جولة التوتر الحالية بما وصفه "جرائم مروعة تستبيح تدمير المنازل على رؤوس قاطنيها".

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