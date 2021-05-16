كندا.. تظاهرة حاشدة بمدينة تورونتو احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية على غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - تورونتو-(أ ش أ):

تجمع اليوم الأحد آلاف الأشخاص في مظاهرة سلمية صاخبة في ميدان ناثان فيليبس بوسط مدينة تورونتو الكندية؛ احتجاجا على الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وسقوط العديد من المدنيين الفلسطينيين نتيجة القصف اليومي.

وشهدت التظاهرة - وهي الأولى في كبرى المدن الكندية منذ الجائحة - تواجدا مكثفا للشرطة.

ونظم الاحتجاج حركة الشباب الفلسطيني، التي دعت إلى مظاهرات مماثلة في أكثر من 25 مدينة في أمريكا الشمالية نهاية هذا الأسبوع، بما في ذلك لوس أنجلوس وبوسطن وفيلادلفيا.​