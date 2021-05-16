دولة جديدة تدق ناقوس الخطر وتتخطى 70 ألف وفاة بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - تخطّت حصيلة كوفيد-19 في الأرجنتين عتبة الـ70 ألف حالة وفاة منذ بدأ الفيروس بالتفشّي في هذا البلد، في حين زاد معدّل الإصابات عن 20 ألف إصابة جديدة يومياً، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة السبت.

وقالت الوزارة إنّ الفيروس حصد في الساعات الـ24 الفائتة أرواح 400 شخص، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 70,253 حالة وفاة.

وأضافت أنّ الساعات الـ24 الماضية سجّلت أيضاً 21,469 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع بذلك إلى 3،290،935 الحصيلة الإجمالية للمصابين في البلد البالغ إجمالي عدد سكّانه 45 مليون نسمة.

وبالنسبة للسلطات فإنّ المؤشّر الأكثر إثارة للقلق هو معدّل إشغال وحدات العناية المركزة، والذي ارتفع خلال الأيام التسعة الماضية.

ووفقاً للبيانات الرسمية، هناك 5,517 شخصاً يرقدون حالياً في أقسام العناية المركّزة في مستشفيات البلاد.

وأوضحت وزارة الصحّة أنّ نسبة إشغال الأسرّة في وحدات العناية المركّزة تبلغ حالياً على المستوى الوطني 70,1%، في حين يرتفع هذا المعدّل في منطقة العاصمة بوينس آيرس التي يقطنها 15 مليون شخص إلى 76,5%.

وفي الأسبوع الماضي، سجّلت الأرجنتين للمرة الأولى إصابات بالنسختين المتحوّرتين الهندية والجنوبية أفريقية من فيروس كوفيد-19. والمصابون بهاتين النسختين هم مسافرون أتوا من فرنسا وإسبانيا.

ولا تزال الحدود الأرجنتينية مغلقة أمام الجميع باستثناء المواطنين والأجانب من حملة تراخيص الإقامة الدائمة.

ومنذ منتصف أبريل، كثّفت الحكومة القيود المفروضة للتقليل من حركة الناس في محاولة منها للحدّ من انتشار المرض.

وحتّى اليوم بلغ عدد الذين تلقّوا جرعة واحدة على الأقلّ من اللقاحات المضادة لكورونا حوالي 10 ملايين نسمة، بينهم 1.8 مليون نسمة تلقّوا اللقاح بجرعتيه.