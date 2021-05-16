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مصر تكشف حصيلة كورونا الجديدة

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء السبت تسجيل 1203 إصابات جديدة بفيروس المستجد و 63 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 760 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 180 ألفا و 577 حالة حتى مساء السبت، وفقا 
لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 244 ألفا و 520 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 14269 حالة وفاة.  

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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