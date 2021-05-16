مرشحة الخضر الألماني لـ"المستشارية" تكشف عن مصير أطفالها حال الفوز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت أنالينا بيربوك مرشحة حزب الخضر الألماني لمنصب المستشار في الانتخابات المقبلة، عن أن زوجها سيعتني بأطفالهما حال فوزها.

وقالت السيدة البالغة من العمر 40 عاما لصحيفة"بيلد ام سونتاج"، الأحد، إن "مسؤولية مكتب المستشار تعني أن أكون متاحة ليل نهار".



وتابعت: "سأكون قادرة على القيام بذلك لأن زوجي سيأخذ إجازة أبوية كاملة إذا أصبحت مستشارة".

ولدى زعيمة حزب الخضر وزوجها دانييل هوليفليش ابنتان أعمارهما بين 5 و9 سنوات.

وأكدت بيربوك أن شريكها كان مسؤولاً بالفعل عن تربية الفتاتين والعمل المنزلي، موضحة: "زوجي يتحمل المسؤولية الكاملة ويعمل في المنزل. لقد قام بالفعل بتخفيض ساعات عمله خلال السنوات القليلة الماضية لأنني غالبا ما أغادر المنزل في وقت مبكر في الصباح وأعود إلى المنزل ليلاً ".

وأضافت أنه في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية، يعتزم زوجها البقاء في المنزل بشكل كامل، و"أن يكون في البيت أيضا كأب عندما تبدأ ابنتنا الصغرى المدرسة".

وبحسب بيربوك، يحق لزوجها الاعتراض على قرارها بالترشح لمنصب المستشارة، "لأن كل هذا يغير حياتنا الأسرية بأكملها".

ويعمل هوليفليش حاليًا في جماعة ضغط لخدمة البريد الألماني "دويتشه بوست".

وقالت بيربوك إنه إذا أصبحت مستشارة أو حصلت على منصب في الحكومة الاتحادية بعد الانتخابات في نهاية سبتمبر/ أيلول، فمن المحتمل أن يغير وظيفته.

وأوضحت: "إذا قبلت منصبا حكوميا، فمن الواضح جدا أن زوجي لن يستمر في عمله هناك".