عجز ميزان المعاملات الجارية في تركيا يتجاوز 3 مليار دولار

كشفت صحيفة أحوال التركية أن الأزمة المالية والاقتصادية بتركيا تشير إلى أن العجز يتعمق.

وفي هذا الصدد قال البنك المركزي التركي إن عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد زاد إلى 3.329 مليار دولار في مارس.

وكان عجز ميزان المعاملات الجارية وصل في فبراير عند 2.585 مليار دولار فيما سجل ميزان المعاملات الجارية عجزا 36.724 مليار دولار في 2020.

ويواجه الاقتصاد التركي تحديات جدية يؤكده التدهور المستمر في قيمة الليرة وارتفاع مستوى التضخم والعجز في الميزان التجاري بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا وكذلك تدخل أنقرة عسكريا في عدد من الساحات ما اثار غضب عدد من الشركاء الاقتصاديين خاصة في الخليج.

وتهاوت الليرة التركية وارتفعت نسب التضخم بسبب السياسات المالية الخاطئة خاصة مع إقالة محافظ البنك المركزي السابق ناجي إقبال.