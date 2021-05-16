شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تعريفات هامة عن أنواع البضائع فى قانون الجمارك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020 عددا من التعريفات الهامة فى مادته الأولى 5 تعريفات هامة حول أنواع البضائع نستعرضها فيما يلى:

البضاعة

كل مادة طبيعية أو منتج حيوانى أو زراعى أو صناعى أو تكنولوجى أو غيرها من البضائع الواردة بجداول التعريفة الجمركية.

منشـأ البضاعة

بلد إنتاج البضاعة، وتحدد بقرار من الوزير المختص القواعد التى تعين منشأ البضاعة إذا تناولتها يـد الصناعة فى بلد غير بلد الإنتاج الأول.

مصدر البضاعة

البلد الذى استوردت منه البضاعة.

البضائع الممنوعة

البضائع التى تمنـع القـوانين أو القـرارات المعمول بها مرورها أو تصديرها أو استيرادها وكذا المرفوضة رقابيًا.

البضـائع الصـب

البضائع التى تشحن دون أن يحتويها أى غلاف.