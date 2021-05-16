النائب أحمد زيدان: "حياة كريمة" مبادرة رئاسية غير مسبوقة فى تاريخ مصر

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، من المبادرات المهمة وغير المسبوقة فى تاريخ مصر، مضيفا أنه لأول مرة فى تاريخ الدولة المصرية أن يكون هناك اهتمام بالريف المصريى وتوفير حياة كريمة للأهالى فى الريف وقرى الصعيد من تطوير كافة مناحى سواء من البنية التحتية أو تطوير المعيشة.

وتابع أحمد زيدان: "مبادرة كريمة للمواطن المصرى ولأول مرة فى تاريخ الدولة المصرية يحدث ذلك، تلقى بظلالها بشكل إيجابى على المواطن المصرى وأمر مهم يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بالمواطن المصرى فى كافة محافظات الجمهورية".

وذكر النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن المباردة الرئاسية حياة كريمة تعمل على تطوير وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وأنها تستهدف عدة مستويات وهو النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتنمية الخدمات لمقدمة بالقرى الأكثر احتياجا، على أن تكون فى صورة قروض صغيرة ومتناهية الصغر، يستفيد منها أهالى هذه القرى.