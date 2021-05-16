شكرا لقرائتكم خبر عن الصين .. 18 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن بر الصين الرئيسي سجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت ارتفاعا من 14 حالة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن أربعا من الحالات الجديدة منقولة محليا أما باقي الحالات واردة من الخارج.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 19 يوم السبت نزولا من 25 إصابة قبل يوم . ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90847 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.