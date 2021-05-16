شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا... فيضانات تغرق 14 قرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر مكتب التخفيف من الكوارث في أتشيه أن الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة المتواصل وفيضان عدة أنهار أغرقت 14 قرية بمقاطعة أتشيه في إندونيسيا.

وقال رئيس مقاطعةأتشيه إلياس يوم السبت إن مياه الفيضانات التي وصلت إلى ارتفاع يتراوح بين -30 سنتيمترا ومتر - أغرقت المناطق السكنية والطرق منذ يوم الجمعة الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي.

كما أثرت على 152 أسرة في ألوي كويون ، شرق وويلا.

وبدأت مياه الفيضانات في الانحسار يوم السبت، بعد أن غمرت مناطق سكنية وطرق بارتفاع يصل إلى 40 سنتيمترا"