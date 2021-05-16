شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 610 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 610 إصابات جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 131 ألفا و 671 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت 4 حالات وفاة إضافية بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1900 .

كما تعافي من المرض 482 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 121 الفا و 764 حالة.

وتم تطعيم 1269 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لترتفع حصيلة من تلقوا التطعيم منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 شباط/فبراير الماضي إلى 3 ملايين و 733 ألفا و796 شخصا، وهو ما يمثل 3ر7 % من تعداد سكان البلاد.