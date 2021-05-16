شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا : السماح بتناول الطعام في الهواء الطلق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم بولندا السماح بتناول الطعام في الهواء الطلق مرة أخرى بعد أكثر من ستة أشهر من الحظر بسبب كورونا، لكن سيُسمح للعملاء بحجز طاولة تفصلها طاولة فارغة عن الطاولة الأخرى المحجوزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البولندية "باب" يوم السبت.

واحتفل الناس في العديد من المدن الكبيرة طوال الليل بإعادة فتح المساحات الخارجية للمطاعم.

ولم يعد من الواجب على الناس ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة إذا كان بإمكانهم الابتعاد عن الأشخاص الآخرين بمسافة لا تقل عن 5ر1 متر في الأماكن العامة.

وفي الوقت نفسه، يستمر العمل باستخدام الكمامات داخل الحافلات والقطارات والمتاجر ومعظم المباني العامة. وشدد متحدث باسم وزارة الصحة على أنه "يجب أن نحمل كمامة دائمًا معنا في حالة دخولنا إلى الأماكن المغلقة".