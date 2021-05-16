شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أقاليم أفغانية تحت الظلام عقب استهداف 13 برج كهرباء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الكهرباء في أفغانستان أن 13 من أبراج نقل الطاقة الكهربائية كانت هدفا لهجمات بالقنابل في البلاد في الأسبوعين الماضيين، مما أدى لانقطاع الكهرباء في تسعة أقاليم أفغانية على الأقل، بما في ذلك العاصمة كابول.

وقال المتحدث باسم الشركة، سانجار نيازاي إنه في واحدة من الحوادث

الأخيرة، تم استهداف برج كهرباء، الليلة الماضية في كابول، مما أدى إلى

قطع خط نقل الكهرباء المستورد.

وأضاف نيازاي أن أبراج الكهرباء

الباقية دمرت إما بشكل جزئي أو كامل، بالقنابل في كابول وأقاليم باروان وننكارهار وكابيسا وباغلان وقندوز.

وقال نيازاي إن موظفا أصيب بجروح خطيرة بسبب لغم أرضي، عندما كان يحاول إصلاح واحد من الأبراج، متابعا أن الإصلاح الكامل لكل برج يتكلف مائة ألف دولار.

وتستورد أفغانستان حوالي 80% من احتياجاتها من الكهرباء من أربع دول مجاورة، بالأساس أوزبكستان.

ولم يتضح ما هي الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات. ونفت طالبان أمس السبت تورطها في الهجمات على أبراج الكهرباء.