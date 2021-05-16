شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يوجه ضربات موجعة للميليشيات في مأرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ساعات عصيبة وخسائر فادحة، عاشتها، قيادات وعناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، سدّدت خلالها ضريبة طيشها المستمر لعشرات من عناصرها وعدد من آلياتها وعتادها العسكري، في جبهات غربي مأرب، على المحور الشرقي للعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها منذ أواخر العام 2014م بحسب ما أكد موقع المشهد اليمني الإخباري.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة «إن مدفعية الجيش الوطني دمّرت مخزن أسلحة تابعا للميليشيا في جبهة المشجح، كما استهدفت مواقع وتجمعات العدو في مواقع متفرقة بالجبهة ودمّرت طقمين وسقوط من على متنهما بين قتيل وجريح».

وأضاف: «استهدفت المدفعية مواقع وتجمعات العدو في جبهة الكسّارة، وأسفر القصف عن تدمير طقم وسقوط قتلى وجرحى من الميليشيا».

وفي السياق، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تجمعات وتعزيزات للميليشيا الحوثية في مواقع متفرقة غرب مأرب، وأسفر عن تدمير عربة (بي تي آر) و3 أطقم تحمل أسلحة وأفرادا، وطقم آخر على متنه عيار 23، كما أسفر القصف عن سقوط العديد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح.

وفي جبهة الكسارة، بذات المحور والمديرية، استهدفت المدفعية الحكومية مواقع وتجمعات حوثية، حققت خلالها إصابات مباشرة في أهدافها وأسفرت عن تدمير آلية ووقوع قتلى وجرحى من الحوثيين.

يأتي ذلك بعد أقل من 12 ساعة على اندلاع معارك هي الأعنف في ذات الجبهة، نفذت خلالها قوات الجيش والمقاتلات ضربات جوية وبرية عديدة وناجحة، أسفرت عن مقتل أكثر من 45 مسلحا من الحوثيين بينهم قيادات ميدانية، وإصابة آخرين، وفقا لوزارة الدفاع اليمنية.

ومنذ ما يزيد على شهرين، ارتفعت وتيرة المواجهات بين الطرفين بين تصعيد الميليشيا الحوثية التي يشرف مباشرة على سير معاركها وإدارتها للحكم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي سفير إيران لديها وضابط الحرس الثوري الإيراني السابق «حسن ايرلو».

وتدفع الميليشيا الحوثية بكامل ثقلها العسكري علاوة على استخدامها مختلف طرق الضغط على القبليين في مناطق سيطرتها للتحشيد ودفع أبناء القبائل للقتال معها مقابل تقاضي المشائخ مبالغ مالية تتراوح بين (50- 100) ألف ريال على كل عنصر بشري.