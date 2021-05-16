استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في ساعة متأخرة من ليل السبت بمدينتي طولكرم والخليل في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ان المواطن ياسين حمد استشهد جراء اصابته بالرصاص الحي في مدينة طولكرم التي شهدت مواجهات.

واضافت الوزارة ان شابا آخر استشهد بعد ان اطلق الاحتلال النار عليه قرب مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل.

وافاد شهود عيان للصحفيين بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي اطلقت النار على مركبة فلسطينية كان يستقلها المواطن وجدي جعافرة ما ادى الى استشهاده.

واوضحوا ان قوات الاحتلال احتجزته ولم تسمح للاسعاف بالوصول اليه وتركته ينزف الى ان استشهد.