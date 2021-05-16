شكرا لقرائتكم خبر عن «المراكز الأمريكية»: على المدارس مواصلة استخدام الكمامات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، السبت، أن على المدارس في الولايات المتحدة الأمريكية أن تواصل استخدام الكمامات خلال العام الدراسي 2020-2021.

وقالت المراكز في توجيهاتها الأخيرة إن جميع مدارس رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر «يجب أن تنفذ استراتيجيات الوقاية، ويجب أن تعطي الأولوية للاستخدام الشامل والصحيح للكمامات والتباعد الجسدي».

وتأتي الدعوة عقب إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس الماضي، إعفاء من تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا من ارتداء الكمامات الطبية، وذلك في خطوة تأتي نحو استعادة الحياة الطبيعية في الولايات المتحدة تزامناً مع توسيع حملات التطعيم التي طالت حتى الآن أكثر من 270 مليون أمريكي.