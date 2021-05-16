شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرات عربية وأجنبية تتضامن مع الشعب الفلسطيني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت عواصم ومدن عربية وغربية وأماكن أخرى من العالم، السبت، مسيرات احتجاجية على خلفية تنفيذ إسرائيل حملة قصف واسعة على قطاع غزة، تزامناً مع اشتباكات دموية في الضفة الغربية والقدس في تصعيد يعد الأكثر خطورة في الشرق الأوسط منذ سنوات.

استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه؛ لتفريق تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين أقيمت في باريس على الرغم من أن السلطات حظرتها؛ خشية اندلاع أعمال عنف.

واحتشد آلاف الأشخاص في حي بارب المكتظ بالمهاجرين في شمال العاصمة، على الرغم من أوامر حظر التحرّك التي أذيعت بواسطة مكبرات الصوت والتي شددت على أن التظاهرة مخالفة للقانون.

وقطعت الشرطة الشوارع الكبرى والطرق الضيقة التي اضطر المتظاهرون للانسحاب باتّجاهها، تحت أنظار السكان والمارة وقد عمد البعض إلى تسجيل الأحداث بواسطة هواتفهم.

وعمد البعض إلى رشق الحجارة وحاولوا قطع الطرق بواسطة حواجز معدنية تستخدم في ورش البناء، إلا أن الشرطة لاحقت القسم الأكبر منهم ومنعت إجراء مسيرة كانت مقرّرة في ساحة الباستيل.

وتظاهر آلاف في وسط لندن، أمس السبت، دعماً للشعب الفلسطيني مطالبين الحكومة البريطانية بالتدخل لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية. وتجمع المتظاهرون عند ماربل آرتش بجوار حديقة هايد بارك، وساروا منها باتجاه السفارة الإسرائيلية عند الطرف الآخر للحديقة، رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب ب«إنقاذ» الأراضي الفلسطينية.

وقال المنظمون ومن بينهم تحالف «أوقفوا الحرب» وحملة التضامن مع فلسطين وحملة نزع السلاح النووي، «من الضروري أن تتخذ الحكومة البريطانية إجراءات فورية».

وفي العاصمة الإسبانية مدريد، خرج آلاف المتظاهرين للمشاركة في مسيرة؛ احتجاجاً على هجمات الجيش الإسرائيلي. ولوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية وهم يسيرون باتجاه ساحة بويرتا ديل سول بوسط مدريد، وهتفوا باللغة الإسبانية «هذه ليست حرباً، هذه إبادة جماعية». وحرص العشرات فى مدينة نيويورك الأمريكية على دعم فلسطين وشعبها واجتمعوا مرددين هتافات «أنقذوا الشيخ جراح»؛ وذلك لوقف التصعيد فى غزة. وتظاهر عدة آلاف في مدينة سيدني الأسترالية ومئات في ملبورن؛ احتجاجاً على الهجمات التي تشنها إسرائيل على غزة في ظل الصراع المستمر منذ أيام.

وتظاهر مئات الأردنيين في عمّان وقرب الحدود مع الضفة الغربية، تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة.

وشارك نحو 500 شخص في تظاهرة قرب مسجد الكالوتي الذي يبعد نحو 500 متر عن مبنى السفارة الإسرائيلية في عمّان وهم يرفعون أعلاماً أردنية وفلسطينية ولافتات كبيرة كتب عليها باللون الأسود «نكبة» و«نكسة». وتظاهر الآلاف بعد ظهر أمس في بغداد ومدن عراقية أخرى دعماً للفلسطينيين. وخرجت تظاهرات في العاصمة التونسية ومدن أخرى من البلاد دعماً للفلسطينيين وللمطالبة بتدخل المجتمع الدولي لوقف التصعيد الإسرائيلي. (وكالات)