شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ فتاة بقيت بمفردها 22 يوماً في المحيط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم تتوقع المراهقة الإيفوارية عائشة، أنه ستكتب لها النجاة في رحلتها إلى أوروبا، بعدما بقيت بمفردها في قارب في المحيط الأطلسي لمدة 22 يوماً خلال محاولتها اجتياز المحيط الأطلسي، بحسب حديثها مع شبكة «بي بي سي» البريطانية.

وكانت المراهقة الإيفوارية البالغة من العمر١٧عاماً، غادرت مسقط رأسها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واتجهت إلى موريتانيا؛ حيث استقلت قارباً من هناك، للقيام بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر. ولم تخبر الفتاة سوى أختها الكبرى بمخططها للهجرة.

وظلت عائشة تتقاذفها الأمواج على قارب صغير لوحدها طوال أكثر من ثلاثة أسابيع في المحيط الأطلسي بمفردها، دون طعام أو ماء، حتى عثرت عليها مروحيات الإنقاذ التابعة لسلاح الجو الإسباني.

وبحسب التقارير، فإن عائشة هي واحدة من ثلاثة أشخاص فقط، تم انتشالهم خلال عملية إنقاذ المهاجرين من جزر الكناري، غرق خلالها أكثر من ٥٩ راكباً، وتعافت عائشة بعدما رقدت 10 أيام في المستشفى.