شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار الخير على مناطق متفرقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

شهدت مناطق متفرقة من الدولة، أمس السبت، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، هطول أمطار الخير مختلفة الشدة، نتيجة تأثر الدولة بمنخفض جوي سطحي ضعيف يصاحبه امتداد منخفض في طبقات الجو العليا يؤثر في الأحوال الجوية.

وبدأ تساقط الأمطار الخفيفة عند الساعة 03:45 مساء على مناطق الغزيمري والفرفار في الفجيرة، وأمطار غزيرة على وادي الحلو في الشارقة، وطالب المركز الوطني للأرصاد بالحذر وأخذ الحيطة أثناء قيادة المركبات خلال سقوط الأمطار، وكذلك مع انعدام مدى الرؤية الأفقية، بسبب سقوط الأمطار والرياح المثيرة للغبار والأتربة، كما نصح بالابتعاد عن أماكن تجمع المياه وجريان الأودية.

وسجّل جبل جيس في دمثة بمدينة العين، أقل درجة حرارة سجلت في الدولة، صباح أمس السبت، 18.4 درجة مئوية عند الساعة 05:45 صباحاً، بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وتوقع المركز أن يكون طقس اليوم الأحد، صحواً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي وقد تكون ركامية شرقاً بعد الظهر، ومائل للحرارة نهاراً، ورطب ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 10 إلى 20 وقد تصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما توقع المركز أن يكون الطقس غداً الاثنين، صحواً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، وقد تكون ركامية شرقاً بعد الظهر، ومائل للحرارة نهاراً، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف.

والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وعن طقس الثلاثاء، توقع المركز أن يكون صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق، ومائلاً للحرارة نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.