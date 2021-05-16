التعليم في 24 ساعة| موعد التقديم للمدارس .. وموقف طلاب الثانوية الراسبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:
شهدت الساحة التعليمية و المدارس أحداثا عديدة على مدار اليوم، تتضمن قرارات وتعليمات جديدة تهم الطلاب وأولياء الأمور وأيضا المعلمين.
و ينشر "الخليج 365" أبرز أخبار التعليم على مدار اليوم، والتي جاءت كالتالي:
-التعليم تكشف حقيقة جدول الثانوية العامة المتداول على مواقع التواصل
بدء التقديم في المدارس الحكومية والرسمية عقب إجازة عيد الفطر
مصدر بـ"التعليم": الوزير يحسم موقف طلاب الثانوية الراسبين عقب إجازة عيد الفطر
لطلاب الإعدادية.. الحكومة ترد على وضع أسئلة من الفصل الأول بامتحانات
"التعليم": دراسة إنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية في شبرا الخيمة
التواصل مع الأعلى درجات.. بدء مقابلات المتقدمين لوظائف المدارس اليابانية
نظام جديد.. مصدر بـ"التعليم" يكشف نوعية أسئلة امتحانات الثانوية العامة
التعليم: نستهدف الوصول إلى 200 مدرسة يابانية في 2025