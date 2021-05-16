التعليم في 24 ساعة| موعد التقديم للمدارس .. وموقف طلاب الثانوية الراسبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

شهدت الساحة التعليمية و المدارس أحداثا عديدة على مدار اليوم، تتضمن قرارات وتعليمات جديدة تهم الطلاب وأولياء الأمور وأيضا المعلمين.

و ينشر "الخليج 365" أبرز أخبار التعليم على مدار اليوم، والتي جاءت كالتالي:

-التعليم تكشف حقيقة جدول الثانوية العامة المتداول على مواقع التواصل

بدء التقديم في المدارس الحكومية والرسمية عقب إجازة عيد الفطر

مصدر بـ"التعليم": الوزير يحسم موقف طلاب الثانوية الراسبين عقب إجازة عيد الفطر

لطلاب الإعدادية.. الحكومة ترد على وضع أسئلة من الفصل الأول بامتحانات

"التعليم": دراسة إنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية في شبرا الخيمة

التواصل مع الأعلى درجات.. بدء مقابلات المتقدمين لوظائف المدارس اليابانية

نظام جديد.. مصدر بـ"التعليم" يكشف نوعية أسئلة امتحانات الثانوية العامة

التعليم: نستهدف الوصول إلى 200 مدرسة يابانية في 2025

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