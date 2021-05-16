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سماع دوي صافرات الإنذار مجددا في تل أبيب

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محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب/غزة - (د ب أ):

انطلقت صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب بعد إطلاق صاروخ في وقت متأخر من مساء السبت.

وغرد جيش الاحتلال الإسرائيلي على موقع تويتر "أعلنت حماس أنها ستطلق صواريخ على تل أبيب منتصف الليل [2100 بتوقيت جرينتش]". "التهديد باستهداف مدينة، هو بحد ذاته انتهاك للقانون الدولي. إذا نفذت حماس تهديدها ، فإنها ستنتهك القانون الدولي مرة أخرى باستهداف المدنيين".

وفي وقت لاحق من اليوم، قصف سلاح الجو التابع للاحتلال الإسرائيلي برج الجلاء الشاهق المؤلف من 14 طابقًا في قطاع غزة حيث توجد مكاتب لمؤسسات إعلامية مثل مكتب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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