​وكيل "إسكان النواب" يشيد بالدور المصري في الأزمة الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أصدر النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بيانًا عبر فيه عن فخره بالدور المصري من الأزمة الفلسطينية الراهنة.

وأشاد شكري في بيانه، اليوم، بالدور المصري الواضح منذ اللحظة الأولى للأزمة في دعم أشقائنا في حي الشيخ جراح، والمسجد الأقصى؛ وتحركات الدبلوماسية والأجهزة المصرية من أجل إيقاف التصعيد دبلوماسيًا وسياسيًا وجود الوساطة وأيضًا فضح الممارسات الصهيونية أمام العالم كله.

وقال البيان إن التأكيد على الموقف المصري الراسخ في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية أثلج صدور المصريين، لتؤكد مصر أنه مهما طال الأمد فإن الحقوق لها من يصونها ويدافع عنها في جميع المحافل وعلى كل الجبهات.

وأرسل وكيل لجنة الإسكان رسالة دعم وتأييد للموقف المصري ولقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الإنسانية بإبقاء معبر رفح مفتوحًا، واستقبال جرحى فلسطين في المستشفيات المصرية مع تكليف طواقم طبية رفيعة المستوى بالتوجه للمستشفيات للتعامل مع كافة الحالات وإجراء الجراحات المطلوبة. مؤكدًا أن هذا الموقف عبر عمّا يجيش بداخل كل مصري منا يؤلمه ما نراه كل يوم من استباحة لحياة المدنيين والنساء والأطفال.

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