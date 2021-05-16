التعليم في 24 ساعة| موعد التقديم في المدارس.. وموقف طلاب الثانوية الراسبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
شهدت الساحة التعليمية والمدارس أحداثًا عديدة على مدار اليوم، تتضمن قرارات وتعليمات جديدة تهم الطلاب وأولياء الأمور وأيضًا المعلمين، نستعرض أهمها في التقرير التالي..
- التعليم تكشف حقيقة جدول الثانوية العامة المتداول على مواقع التواصل
- بدء التقديم في المدارس الحكومية والرسمية عقب إجازة عيد الفطر
- مصدر بـ"التعليم": الوزير يحسم موقف طلاب الثانوية الراسبين عقب إجازة عيد الفطر
- لطلاب الإعدادية.. الحكومة ترد على وضع أسئلة من الفصل الأول بامتحانات
- "التعليم": دراسة إنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية في شبرا الخيمة
- التواصل مع الأعلى درجات.. بدء مقابلات المتقدمين لوظائف المدارس اليابانية
- نظام جديد.. مصدر بـ"التعليم" يكشف نوعية أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021
- التعليم: نستهدف الوصول إلى 200 مدرسة يابانية في 2025