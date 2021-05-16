أميركا: الفلسطينيون والإسرائيليون يستحقون العيش بكرامة

ابوظبي - سيف اليزيد - عبدالرحيم حسين، وكالات (عواصم)

دعت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، إلى إفساح المجال للدبلوماسية والحوار، بالتزامن مع وصول المسؤول المكلف في الوزارة بملف الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو، إلى إسرائيل قبل التوجه للضفة الغربية، لإجراء محادثات مع الجانبين، بهدف التوصل إلى تهدئة للقتال المستمر منذ قرابة أسبوع. وقالت الوزارة، في بيان: يستحق الفلسطينيون والإسرائيليون على حد سواء العيش بكرامة وأمان وسلام، مؤكدة ضرورة إفساح المجال للدبلوماسية والحوار.

وأضافت: «سنواصل العمل بلا كلل مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين من أجل إرساء سلام مستدام»، مشيرة إلى أن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون تدابير متساوية من الحرية والأمن والكرامة والازدهار.

وقالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية جالينا بورتر: إن الموفد الأميركي يود تشجيع الجانبين على تحقيق «هدوء دائم»، فيما تواجه واشنطن انتقادات تتهمها بعدم بذل جهود كافية لوقف العنف، بعد عرقلة انعقاد اجتماع لمجلس الأمن الدولي كان مقرراً أمس الأول. لكن بيان الخارجية أوضح أنه «من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي الأحد لمناقشة الوضع في إسرائيل وغزة»، وستواصل الولايات المتحدة الانخراط بنشاط في الدبلوماسية على أعلى المستويات لمحاولة تهدئة التوترات.

ويأتي ذلك في ظل غياب أي مؤشر حتى الآن على نهاية وشيكة للقتال المستمر منذ نحو أسبوع.

ولم تتمخض جهود دبلوماسية إقليمية ودولية بعد عن أي إشارات على وقف الأعمال العدائية. وقال مصدران أمنيان مصريان: إن مصر، التي تقود جهوداً دبلوماسية، تضغط من أجل وقف لإطلاق النار حتى يتسنى بدء محادثات.

من جانبه، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، التطورات المتسارعة للأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يشهده قطاع غزة من تصعيد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في القاهرة، أحمد حافظ، في بيان: إن ذلك يأتي في إطار التنسيق بين الوزيرين حول جهود التعامل مع الوضع «للحيلولة دون انزلاق الأمور نحو مزيد من التصعيد والتوتر».

وأشار المتحدث إلى أن الاتصال شهد تبادلاً للرؤى بين الوزيرين حول كيفية العمل على سرعة معالجة الأمر لاستعادة الهدوء.

واستعرض شكري آخر الجهود التي تجريها مصر مع الأطراف المعنية كافة، من أجل التوصُل إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووقف إراقة الدماء.

واتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة في كافة الأطر والمحافل من أجل إنهاء التصعيد العسكري على قطاع غزة، ومنع تدهور الأوضاع إلى مواجهة شاملة سيكون لها تداعيات وخيمة على مُجمل السلم الإقليمي. كما أكدا في هذا السياق، أهمية العمل على استئناف جهود السلام باعتباره المسار الأساسي الذي يضمن حل الدولتين، ويحقق الحقوق الفلسطينية المشروعة كافة، ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

إلى ذلك، جرت محادثات هاتفية، أمس، بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الضربة الإسرائيلية التي دمّرت مبنى في غزة يضم مكاتب لوكالة أسوشييتد برس الأميركية، حسبما أعلنت رئاسة الحكومة الإسرائيلية في بيان. وجاء في البيان أن نتنياهو «شدد خلال هذه المحادثات على أن إسرائيل تبذل كل الجهود لتجنّب إلحاق الضرر بأشخاص غير منخرطين» في النزاع، مؤكداً أن إجلاء الأشخاص من المبنى «الذي كانت تتواجد فيه أهداف إرهابية» أنجز قبل تنفيذ الغارة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين ساكي في تغريدة في وقت سابق: «قلنا للإسرائيليين بشكل مباشر إنّ ضمان سلامة الصحافيين ووسائل الإعلام المستقلة هو مسؤولية ذات أهمية بالغة». وأكد صحافيون انهيار البرج المكوّن من 13 طابقاً، إثر تعرّضه لعدّة صواريخ.

وأعربت الوكالة الأميركية عن «صدمتها وارتياعها»، وقال مديرها التنفيذي غاري برويت في بيان: «هذا تطور مقلق للغاية، لقد تفادينا بصعوبة خسائر فادحة في الأرواح».

قصف إسرائيلي لبرج بغزة يستضيف مقر وكالة أنباء أسوشييتد برس الأميركية (رويترز)

أول محادثات هاتفية بين بايدن وعباس

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالاً هاتفياً، أمس، من الرئيس الأميركي جو بايدن هو الأول بينهما منذ دخوله إلى البيت الأبيض، في خضم التصعيد القائم بين إسرائيل والفلسطينيين، حسبما أفاد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة. وقال أبو ردينة: «تلقى الرئيس أبو مازن اتصالاً مهماً من الرئيس الأميركي جو بايدن، وهو الاتصال الأول من نوعه» بين الرئيسين. ونشر مكتب أبو ردينة بياناً جاء فيه أن عباس طالب بايدن بالعمل على «وقف الاعتداءات التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في القدس وغزة والضفة الغربية من آلة الحرب الإسرائيلية». وأكد عباس لنظيره الأميركي «أن الأمن والاستقرار سيتحققان عندما ينتهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية».

وأبدى عباس استعداد الجانب الفلسطيني «للعمل مع اللجنة الرباعية الدولية، من أجل تحقيق السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية، والعمل مع الإدارة الأميركية لتعزيز العلاقات الثنائية، وإزالة أي معوقات تعترض طريقها».

وجاء في البيان أن بايدن أكد «ضرورة تحقيق التهدئة وخفض العنف في المنطقة»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة «تبذل جهوداً مع الأطراف المعنية من أجل تحقيق هذا الهدف».