تصعيد للغارات الجوية وإطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة، القدس، رام الله، (وكالات)

انهالت الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة، وأطلق فلسطينيون وابلاً من الصواريخ باتجاه إسرائيل، في ظل غياب أي مؤشر حتى الآن على نهاية وشيكة للقتال المستمر منذ ستة أيام، مع ارتفاع عدد القتلى في أسوأ تصعيد منذ سنوات.

وشهدت الليلة الماضية تزايد العنف، حيث قصفت طائرات إسرائيلية أهدافاً تقول إنها لحركة «حماس»، التي تدير قطاع غزة، فيما أطلق حوالي 200 صاروخ صوب مدن داخل إسرائيل.

وأكد مسعفون فلسطينيون، سقوط ما لا يقل عن 145 ضحية في غزة منذ اندلاع القتال يوم الاثنين الماضي، من بينهم 39 طفلاً، كما أصيب 950 شخصاً.

وقالت إسرائيل: إن 9 إسرائيليين سقطوا بعضهم أطفال.

وذكر مسعفون أن القصف الإسرائيلي أودى بحياة أكثر من 15 فلسطينياً في غزة الليلة الماضية، ومن بين القتلى 10 من أسرة واحدة، لقوا حتفهم جراء إصابة منزلهم في مخيم للاجئين. وقال المسعفون: إن خمسة آخرين لقوا حتفهم وأصيب آخرون.

وقال الجيش الإسرائيلي عن تلك الضربة، إنها أصابت شقة في مخيم الشاطئ تستخدمها حركة «حماس». وأضاف: إنه تجري مراجعة تفاصيل الضربة.

وفي إسرائيل، يهرع آلاف الإسرائيليين سعياً للاحتماء عند انطلاق صفارات الإنذار. وتكرر انطلاق الصفارات أكثر من مرة في أنحاء تل أبيب أمس. وقال مسعفون: إن صاروخاً أصاب مبنى سكنياً في ضاحية رامات جان التجارية، وهو ما أسفر عن مقتل شخص.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته قصفت مواقع لإطلاق الصواريخ وشققاً لمسلحي حركة حماس. وأضاف أن أحد هذه الأهداف أطلق زخة من الصواريخ باتجاه القدس يوم الاثنين.

وبدأت الأوضاع المعيشية في غزة تتدهور. وقال مسؤولون: إن التيار الكهربائي يصل للبيوت الآن لمدة أربع ساعات فقط يومياً، بدلاً من 12 ساعة، بعد أن لحقت أضرار بخطوط كهرباء من إسرائيل، وبالمحطة الوحيدة لتوليد الكهرباء في القطاع. كما تناقصت إمدادات الوقود.

إلى ذلك، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، أن 28 فلسطينياً أصيبوا خلال مواجهات متفرقة شهدتها الضفة الغربية بين الشباب والقوات الإسرائيلية خلال إحياء الفلسطينيين للذكرى الثالثة والسبعين للنكبة، وإن بعضهم في حالة خطرة.

وشهدت مدينة رام الله، أمس، مسيرة شارك فيها المئات، بعد التوقف لمدة 73 ثانية هي عدد سنوات النكبة، كما أطلقوا بالونات بألوان العلم الفلسطيني.

وذكرت الوزارة في بيان أن 16 فلسطينياً أصيبوا بالرصاص الحي في مواجهات، قرب مدينة نابلس، منها إصابتان خطيرتان.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس الأول، مقتل 11 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، في أعلى حصيلة يومية منذ ما يزيد على عشر سنوات.

وشهدت مدن وقرى فلسطينية أخرى في الضفة الغربية مواجهات أصيب فيها عدد من الشباب بالرصاص الحي والمطاطي.

وقال محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العربية في إسرائيل في كلمة في مسيرة سخنين: «لن نسمح بنكبة ثانية نحن هنا صامدون، وهذا وطننا، وليس لنا وطن سواه». وتشهد بعض المدن في إسرائيل وخاصة تلك التي يسكن فيها عرب ويهود مواجهات مستمرة منذ أيام.