تعليق مؤقت لرحلات الاتحاد للطيران إلى تل أبيب

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الاتحاد للطيران عن تعليق مؤقت لرحلات المسافرين والشحن إلى تل أبيب في ظل الوضع الراهن. وأفادت الشركة بإلغاء رحلتين بين أبوظبي وتل أبيب، كان من المقرر تشغيلهما في 16 مايو الجاري، فيما يقوم طاقم عمل الشركة بمساعدة الضيوف المتأثرين في تعديل خطط سفرهم.

وأكدت الشركة أنها مستمرة في مراقبة الوضع في إسرائيل، والعمل مع السلطات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشددة على أن سلامة الضيوف وطاقم العمل تبقى في قمة أولوياتها. وأعربت عن أسفها لأي إزعاج يطرأ جراء هذا الإلغاء.