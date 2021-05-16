الاتحاد الأوروبي يدعو لاحترام القانون الدولي

ابوظبي - سيف اليزيد - بروكسل (وكالات)

دعا الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، إلى احترام القانون الدولي، بعد أيام من محاولات الوساطة في الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط. وقال بوريل، أمس، بعد عدة محادثات مع ممثلي أطراف النزاع، من بين آخرين: إنه يجب إتاحة توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة. وشدد بوريل على ضرورة التعامل مع الأسباب الكامنة وراء الوضع الحالي. وأشار إلى أنه يجب الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة، موضحاً أنه يجب أن تتوقف الأنشطة الاستيطانية، وعمليات الهدم والإخلاء التي تقوم بها إسرائيل في القدس الشرقية.