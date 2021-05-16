إثيوبيا ترجئ الانتخابات إلى أجل غير مسمى

ابوظبي - سيف اليزيد - أديس أبابا (وكالات)

أعلنت رئيسة اللجنة الانتخابية في إثيوبيا، أمس، أنه سيكون من المستحيل إجراء انتخابات برلمانية مقررة في الخامس من يونيو، بسبب تزايد المشكلات اللوجستية، معلنة إرجاءها من دون تحديد موعد جديد.

وعندما تولى رئيس الوزراء أبيي أحمد السلطة قبل ثلاث سنوات، وعد بالتخلي عن ماضي إثيوبيا الاستبدادي، وبإجراء انتخابات تكون الأكثر ديمقراطية في البلاد على الإطلاق.

وسبق أن أُرجئت الانتخابات من أغسطس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن ثم تفاقمت المشكلات مع اندلاع نزاع في إقليم تيجراي، شمال البلاد، وأعمال عنف اتنية في كثير من المناطق.

وقالت رئيسة اللجنة بيروتكان ميديسكا: «إن الاقتراع لن يجري في 5 يونيو، ولا يمكننا تحديد الموعد؛ لأنه يتعين على اللجنة درس الآراء التي تلقتها من الأحزاب».

وأوردت عدداً من الأسباب اللوجستية للتأخير، مثل استكمال سجل الناخبين، وتدريب موظفي الانتخابات، وطبع بطاقات الاقتراع وتوزيعها.

وأضافت: «عملياً من المستحيل إنجاز كل ذلك في المواعيد المحددة أساساً».

وأكدت أن الموعد الجديد سيأخذ في الاعتبار موسم الأمطار الذي يستمر من يونيو إلى سبتمبر. وقبل أسابيع قليلة من موعد الانتخابات، لم تكن قد برزت مؤشرات على خوض حملات انتخابية.

وكانت إثيوبيا، البالغ عدد سكانها 110 ملايين نسمة، تعتزم تنظيم انتخابات لاختيار أعضاء البرلمان الوطني والبرلمانات المحلية. وينتخب النواب رئيس الوزراء، وكذلك الرئيس الذي يضطلع بدور رمزي إلى حدٍّ كبير. وحتى مع إرجاء الموعد، يتوقع أن تبرز أزمات أمنية عدة تجعل من المستحيل إجراء الاقتراع في مساحات شاسعة من البلد.