نعى نفسه بكلمات مؤثرة.. هذا ما قاله “يوسف” قبل استشهاده في غزة!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 مايو 2021 01:09 صباحاً - منذ 40 دقيقة

آخر تحديث: 16 - مايو - 2021 1:31 صباحًا

“ربما تكون هذه ساعاتنا الأخيرة، ربما في الغارات المقبلة نكون نحن شهداء”.. هذه الكلمات كانت المنشور الأخير للشهيد “يوسف المنسي” الذي قضى جراء سلسلة الغارات التي شنّتها قوات الاحتلال على قطاع غزة يوم الجمعة.

كلمات “منسي” الأخيرة كان لها وقع وأثر كبير، في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تداول ناشطون بحزن شديد منشور ليوسف منذ 3 أيام عبر صفحته بفيسبوك، قال فيه: إنه “ربما تكون هذه ساعاتنا الأخيرة، ربما في الغارات المقبلة نكون نحن شهداء، فمن يحمل في قلبه شيئًا منا فواللّٰه ما هو إلا سهو فسامحونا، فأشهد أن لا إله إلا اللّٰه وأشهد أن محمدًا رسول الله، #سامحونا: يا مرحبا بلقاء الله”.

ولم يكن يوسف وحده ضحية للقصف الإسرائيلي، بل قضى معه شقيقه أحمد، وكانت الصدمة كبيرة على الأخ الثالث، الذي كان يصور ضحايا المجزرة الإسرائيلية، فأصيب بصدمة كبيرة لرؤيته شقيقاه قد قضيا الغارات الإسرائيلية.

وطالب شقيق يوسف وحاتم بالدعوة لهما بالرحمة وتابع باكيا “كنت بصور (أصور) جرائم اليهود في المشفى الإندونيسي، ودخل علي إخوتي الاثنان شهداء يوسف وأحمد”.

ونعى مغردون الشهيد عبر منصات التواصل متسائلين عما إذا كان يشعر باقتراب الشهادة، موضحين أنه نال من الله ما تمنى، في تلك الغارات التي أودت بحياة يوسف وأخيه أيضا.

وعلق الناشط أدهم أبو سليمة في تغريدة له عبر تويتر “كتب تغريدته الأخيرة، شعر معها بأن لحظة الشهادة قد اقتربت، طلب السماح من الجميع وردد الشهادة، ثم لقي ربه في جريمة غادرة عندما قصف الاحتلال منزلهم”.

وقال الشاعر السعودي محمد الوبير في تغريدة أخرى “#غزة_تحت_القصف_القدس_تنتفض، لم ولن ينساك الله يا يوسف المنسي، كلماته تقرأ بالدموع والله”.