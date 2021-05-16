أزمة الوقود في الشرق الأمريكي في طريقها للحل بعد أزمة الهجوم السيبراني

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 مايو 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 15 - مايو - 2021 11:52 مساءً

واصل سائقو السيارات في ولايات جنوب شرق الولايات المتحدة يوم السبت البحث عن الوقود رغم استمرار جهود إعادة التعبئة التي ساعدت على تخفيف النقص الناجم عن هجوم إلكتروني أدى إلى قطع إمدادات الوقود إلى جنوب شرق الولايات المتحدة من فلوريدا إلى نيوجيرسي.

وكان إغلاق خط الأنابيب لمدة ستة أيام هو أكثر الهجمات الإلكترونية تخريبًا على الإطلاق. استمر جنون شراء الوقود على نطاق واسع بعد أيام من إعادة تشغيل شبكة خطوط الأنابيب، ما أدى إلى نفاد الوقود من محطات التعبئة.

ووقع خط كولونيال ضحية لاختراق إلكتروني يوم الجمعة، ما أجبر الشركة على إغلاق نظامها. وقالت الشرطة الفيدرالية الأميركية إن هذا الهجوم الإلكتروني الذي استخدم برنامج فدية (رانسوموير) نفذته مجموعة “داركسايد” الإجرامية.

تعاني أكثر من 14000 محطة وقود من نقص، وفقًا لتطبيق متابعة محطات التعبئة GasBuddy، ولكنه عدد أقل من 16200 التي سجلها التطبيق في وقت مبكر يوم الجمعة.

قالت جمعية السيارات AAA، إن متوسط سعر غالون البنزين (3,79 لترًا) في المضخة تجاوز ثلاثة دولارات للمرة الأولى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.

قالت وكالة حماية المستهلك الأميركية، الأربعاء: “لا تملئوا أكياسًا بلاستيكية بالبنزين. نعم، قد يكون ذلك بديهيًا. لكن عندما يشعر الناس باليأس، لا يفكرون على نحو سليم”.

قالت جماعة القرصنة دارك سايد، المسؤولة عن الهجوم، إنها اخترقت أربع شركات أخرى بما في ذلك شركة تابعة لتوشيبا في ألمانيا.

قالت متحدثة هذا الأسبوع إن شركة كولونيال بايبلاين لم تحدد كيفية حدوث الخرق الأولي.