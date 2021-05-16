إثيوبيا تؤجل الانتخابات البرلمانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

قالت اللجنة الانتخابية الإثيوبية السبت، إن إثيوبيا أجلت الانتخابات البرلمانية التي كان مقرراً إجراؤها في الخامس من يونيو (حزيران)، مضيفة أنها لا تتوقع أن يزيد التأجيل على ثلاثة أسابيع. وكان مقرراً في الأصل إجراء الانتخابات في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي في أغسطس (آب) عام 2020 لكنها أرجئت بسبب فيروس كورونا، ومنذ ذلك الوقت يدور صراع في منطقة تيغراي الواقعة في شمال البلاد، والتي لن تشارك في الاقتراع مثلما هو الحال في مناطق أخرى. ويواجه رئيس الوزراء أبي أحمد وحزب الازدهار الذي يتزعمه تحديات من أحزاب عدة قائمة على العرق تطالب بمزيد من السلطة لمناطقها. وقالت وكالة فانا للأنباء التابعة للدولة إن بيرتوكان ميديكسا رئيسة هيئة الانتخابات الوطنية الإثيوبية "أشارت إلى أن تأخيرات في فتح مراكز الاقتراع وتسجيل الناخبين أخرت يوم التصويت". وأكدت ميديكسا لرويترز أن الاقتراع لن يتم في الخامس من يونيو (حزيران). وأضافت "سنجعل الجميع يعرفون قريباً كم من الأسابيع أو الأيام الإضافية سيكون مطلوباً لاستكمال المهام المؤجلة... لن يكون أكثر من ثلاثة أسابيع".

